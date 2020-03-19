تراند اليوم : فنانة مصرية: إصابات بكورونا في مدينة الإنتاج الإعلامي

بعد تداول أنباء عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر، بالقرب من القاهرة، سارع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلي لنفيها.

وكانت الممثلة غادة إبراهيم نشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في مدينة الإنتاج الإعلامي.

لكنها عادت وأكدت أنه خبر كاذب، وحذفت بعد أن أكد نقيب المهن التمثيلية أنه كان متواجدًا في المدينة ولم يكن هناك أي حالات إصابة بالفيروس، معتبرًا أنها مجرد شائعة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في مؤتمر صحفي أمس، تسجيل 14 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210، من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها، و6 حالات وفاة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.