تراند اليوم : بعد ضبطه.. ماذا يفعل "أوباما" لدى أشهر ممثلة إباحية في العالم؟



أثار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حالة من الصدمة بين الجميع، عقب ضبطه يتابع حساب نجمة الأفلام الإباحية الشهيرة سارة جاي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى أحد متابعي أوباما على "تويتر" دهشته، وتساءل مستنكراً "لماذا يتابع الرئيس السابق أوباما نجمة الإباحية سارة جاي؟".

في حين قال آخر:" أن نعرف أن أوباما يتبع سارة جاي، هو بالضبط ما يحتاجه العالم اليوم".

وتساءل كثيرون ماذا سيكون رد فعل زوجته ميشيل أوباما عندما تكتشف متابعة زوجها للنجمة الإباحية .

وقال متابع آخر مستدلاً بصورة GIF شهيرة للسيدة أوباما وهي تخطف الهاتف من يد زوجها، "ميشيل على وشك أن تفعل أكثر من انتزاع الهاتف من باراك أوباما، قد يكون في ورطة، من الأفضل له إلغاء متابعة سارة جاي ".

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لم يمض وقت طويل بعد أن لاحظ أحد متابعي أوباما أنه من ضمن الـ 1.1 مليون الذين يتابعون نجمة الكبار البالغة من العمر 42 عامًا على موقع التغريدات العالمي.

كما أتاح متابعة "باراك أوباما" لنجمة الإباحية سارة جاي،التي تدير أيضًا شركة إنتاج تقدم مقاطع الكبار لتصبح "ترند" على موقع تويتر، وتساءل الناس لماذا اكتشفوا أن حسابها يضم أحد أشهر رؤساء أمريكا السابقين.

وفي السياق، كانت جاي قد قالت متفاخرة خلال مقابلة معها في عام 2015 ”الجميع يشاهد الأعمال الإباحية، أوباما يتابعني على تويتر“. وعن نشأتها، تنتمي جاي لمدينة سينسيناتي، بولاية أوهايو، كما أنها معروفة لدى عالم الكبار، بعد أن برز اسمها في الأفلام الإباحية منذ عام 2001، وفي عام 2018، كتبت صحيفة ديلي بيست عنها أنها كانت ”واحدة من أكثر نجوم الإباحية بحثًا في العالم، ووجه معروف جدا“.

