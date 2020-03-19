تراند اليوم : "ظهرت حامل دون زواج".. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي بعد وقفها بمصر

عقب قرار توقف برنامجها الذي بدأت تصويره مؤخرًا في دبي بالإمارات، ظهرت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل دعاء صلاح التي أثارت قضية ما تعرف بـ"الأم السنجل" أو "السنجل مازر"، بظهورها حاملًا دون زواج، والتي حصلت على حكم حبس بسبب تحريضها على الفسق والفجور، في جلسة تصوير جريئة.

وقالت دعاء صلاح، في بيان صحفي، إن قرارها بتوقف تصوير البرنامج خوفا على حياة العاملين معها من فيروس كورونا.

وأضافت، أن فكرة البرنامج الجديد مختلفة تمامًا عن البرامج السابقة التي سبق أن قدمتها على القنوات الفضائية.

ونشرت الإعلامية المصرية، جلسة تصوير جريئة، ظهرت على ما يبدو في منطقة صحراوية، مرتدية فستان مثير.

وكانت دعاء صلاح مقدمة برنامج «دودي شو» على قناة «النهار»، صدر بحقهاحكم قضائي من محكمة جنح مصر الجديدة بحبسها حضوريًا لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وقررت المحكمة إلزام المذيعة بسداد كفالة مالية وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وكان المحامي أشرف ناجي أقام دعوى قضائية ضد «دعاء»، حملت رقم 9724 لسنة 2017، اتهمها فيها بالتحريض على الفسق وارتكاب عمل خادش للحياء، بعد ظهورها على فضائية «النهار» خلال برنامجها «دودي شو» ببطن منتفخة كأنها حامل لتتحدث عن قضية الأم العازبة.

وقرّرت نقابة الإعلاميين وقتها إيقاف المذيعة، نظرًا لتجاوزها وتناولها أمورًا مخالفة للشرع ومنافية لآداب وقيم المجتمع.









