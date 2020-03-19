تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بــ "كورونا" وتطورات حالتها الصحية

أعلنت الفنانة هند البحرينية أن نتائج الاختبارات التي أجرتها عقب عودتها من أوروبا، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت "هند" عبر فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، عقب دخولها الحجر الصحي، إنها بصحة جيدة لأنها اكتشفت مرضها في مرحلة مبكرة.

وأوضحت أن صحتها جيدة ولم تتناول أي أدوية ولا يوجد عليها أعراض الكورونا المستجد، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض.

وتابعت: "بأشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير".

وهند البحرينية فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، صدر ألبومها الأول "هنـد 2000"، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلـق عليها اسـم "هنـد" بدلًا من سهير اسمها الحقيقي.

وتزوجت عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

