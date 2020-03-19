تراند اليوم : راغب علامة يرفض التبرع لمواجهة كورونا ويكشف السبب الصادم



أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عن رفضه للتبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال :" لست سياسياً فهم أخذوا كثيراً من البلد"، معتبرًا أن الوضع مؤلم، ويأمل أن يرفع الله غضبه الذي جاء نتيجة كم الشر الكبير من حكام العالم وحكام لبنان.

كما دعا أن يكون هناك صندوق بيد جهة موثوقة، كونه لا يثق بالسياسيين لأنهم عودونا على سرقة الأموال منا، وتوزيعها بين بعضهم، على حد قوله.

ورد "علامة" في مداخلة له عبر الـ OTV مع الإعلامية جويل بو يونس، على الإنتقادات التي واجهته بعد أن تواجد على الكورنيش رغم دعواته وكل دعوات التزام المنازل من أجل محاربة وباء كورونا.

وذكر أنه يمارس رياضته على الدراجة الهوائية كل يوم، وقد قام بذلك على يمين الطريق وليس على الكورنيش، متسائلاً "ما المشكلة إذا قام شخص بممارسة الرياضة على الكورنيش في ظل اقفال النوادي الرياضية؟"

وأكد أن ما تم نشره ملفقاً حيث أنه تم اظهاره جالساً بين الناس، والحقيقة مختلفة وهو كان برفقة ابنه وشقيقه وشاب صديقه، وسيارة مرافقة له.

وقال راغب أنه يعتبر ما حصل معه انتقاد من شخص واحد وتوابعه، وقد وضع هذا الأمر خلفه.

وشدد على أنه بات من المعروف كيف ينتقل فيروس كورونا للشخص، وأكد أنه أكثر شخص ملتزم، لكن "خليك بالبيت" بالنسبة له لا تعني أن يقفل على نفسه النوافذ ولا يأكل ولا يشرب.

وقال أنه يخرج من المنزل للضرورة، وينتبه كثيراً، حتى أنه يعقم كل ما يستخدمه.



