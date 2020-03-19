ميرنا وليد - بيروت - بعد شعورها بالقلق من خطر فيروس كورونا المستجد على صحة اللبنانيين وشعورا منها بالمسؤولية تجاه كل اخ لها في الوطن والانسانية، كتبت الاعلامية اللبنانية ​ليليان اندراوس​ أغنية توعوية من الخطر الداهم الذي حل بنا.

وقالت في حديث خاص لموقعنا: "تواصلت عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع الملحن والموزع ​جان كيروز​ فعرضت عليه فكرة الاغنية ووافق على الفور وانكب على تلحينها وتوزيعها وتصويرها وقام بغنائها برفقة ابنتيه ليا ولوتشيانا وانهاها بمدة 24 ساعة فقط".

وقد خصت ليليان وجان موقع "الفن" بفيديو الأغنية التي جاءت كلماتها خفيفة الوقع تتوجه للصغار والكبار بأسلوب محبب من دون تخويف ولكن اعتمدت الارشاد والتوجيه كما أن اللحن توافق مع الكلمات.

وأضافت ليليان أن هذه الاغنية هي أيضا دعوة لكل الفنانين للإنخراط في حملة التوعية من الفيروس وفي الوقت نفسه بطريقة وأسلوب يبعث على الحذر لكن من دون اثارة الهلع.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-جان كيروز وليليان اندراوس يوجهان رسالة توعية بأغنية "كورونا منو مزحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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