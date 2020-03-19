ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة التونسية ​لطيفة​ طرح أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، وكان آخرها أغنية "ملكة بيك" التي أطلقتها عبر "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان وتوزيع مونتي، والكليب من إخراج عادل جمال.

ومن ناحية أخرى، كانت اقترحت لطيفة مؤخراً ان تكون المهرجانات الصيفية لهذا العام لصالح الصندوق المخصص لمساعدة وزارة الصحة التونسية.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "احب اقترح على وزارة الثقافه التونسيه وكل حبايبي زملائي الفنانين والفنانات و الاعلاميين والاعلاميات ان نقف وقفة عز مع تونسنا الخضراء وان تقوم كل مهرجانات هذا الصيف لو الظروف احسن طبعا .. بجولات فنيه كلها لصالح صندوق يخصص لمساعدة وزارة الصحه وانا متاكده من تعاون الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تطرح "ملكة بيك"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.