سعد لمجرد يوجه نداء لكل مغربي ومغربية بسبب فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ نداء لكل مغربي ومغربية من أجل التوعية ومواجهة فيروس ​كورونا​، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يوجّه رسالة للشعب المغربي يطلق من خلالها مبادرة، لغناء النشيد الوطني المغربي يوم السبت المقبل كلاً من منزله.

وعلّق على الفيديو بالقول:"نداء لكل مغربي و مغربية،نداء لكل مغربي ومغربية: السبت.. موعد مع الوطن، نهار السبت 21 مارس مع 10 ديال الليل، نغنيو كلنا النشيد الوطني من البالكو ولا من السطح ولا من الشرجم...بغينا المغرب كلو يكون فدارو و نغنيو جميع النشيد الوطني".

وأضاف:"رسالتنا: -نقولو كلنا بصوت واحد نعم للحياة، لا للموت -باش نقولو شكراً للناس لي كاتواجه الفيروس فالسبيطار, السلطات الأمنية، الأسلاك العسكرية و الشبه عسكرية و الإدارية، باش يسمعونا حتى الناس لي كتداوا و ما نقدروش نشوفوهم...نهار السبت نغنيو ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار .. باش نرفعوا المعنويات ديالنا، و تا واحد فينا ما يبقى يحس براسو بوحدو".

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