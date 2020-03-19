خاص الفن-هذه تفاصيل أول بطولة سينمائية لقصي خولي في مصر

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل السوري ​قصي خولي​ التحضيرات الخاصة لأولى أعماله السينمائية في مصر، فقد علمنا بأن الفيلم الذي يعد بطولة مطلقة لقصي في السينما المصرية سيشاركه البطولة أيضا فيه كريم محمود عبد العزيز ويتولى الإخراج بيتر ميمي.

وتفادياً لمشكلة اللهجة المصرية يظهر قصي الخولي في الفيلم بشخصية شاب من سوريا لكنه اتى إلى مصر بعد وقوع الثورة السورية وتتصاعد الاحداث بقدومه إلى مصر مما يتطلب منه عدم اجادة اللهجة المصرية.

وبسبب تأجيل أغلب الأعمال الفنية فقد علمنا بأنه تم وضع موعد مبدئي للتصوير بعد عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان المبارك في حال هدوء واستقرار الأوضاع.

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