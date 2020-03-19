كارثة.. نادي أسباني يعلن عن 15 حالة إصابة بكورونا

أعلن نادي ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صفوفه.
وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك بعد أن كشف السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.
وقال البيان: “هناك 15 حالة إيجابية. 3 منها من الفريق الأول في ألافيس و7 من أفراد الجهاز التدريبي”.
وتابع: “لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة بالنادي. هناك 5 موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس”.
وأضاف ألافيس: “قرر النادي الخضوع للفحوص طبقا للمسؤولية التي يتحلى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة”.
واستطرد في بيانه: “هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض”.
وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررا من فيروس كورونا، بعد إيطاليا، عقب الإعلان عن 558 حالة وفاة ونحو 14 ألف إصابة.
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