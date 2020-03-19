فن ومشاهير

تعرف على أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

أعلنت الفنانة هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها الفحوص الطبية فور عودتها من ، وقالت في فيديو لها إنها تأكدت من إصابتها بالفيروس ووجهت الشكر إلى كل من سأل عليها ودعى لها بالشفاء وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

 

وأضافت هند البحرينية في الفيديو أنها لا تشعر بأي شيء أو تعب مثل الحمى أو السعال أو أي عرض لذلك لم تحصل على أدوية حتى الآن، وقالت إنها تتمنى العودة إلى البيت بعد أيام من العزل، ونشرت عدة فيديوهات من غرفة العزل بالمستشفى.

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وطمأنت هند البحرينية الجمهور على صحتها من خلال عدة فيديوهات مازحت بها الجمهور بما يقدم لها من رعاية فائقة في المستشفى، ونشرت فيديو وهو تشاهد التلفزيون، وذلك بعدما أقلقت الجمهور صباح اليوم بإعلانها دخول الحجر الصحي وقالت في تغريدة لها:" مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير".

 

وأصبحت هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بكورونا وذلك بعدما أصاب الفيروس عدد من المشاهير حول العالم.، مثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وإدريس ألبا وكريتسوفر هيفجو وغيرهم من نجوم والمجتمع أيضا حول العالم

 

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