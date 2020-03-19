شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يتنكر فى ملابس ضابط ويلتقى نيللى كريم بــ "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان آسر ياسين تصوير أحداث دوره بمسلسل "بـ 100 وش" مع النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، حيث انتهى آسر من تصوير عدد كبير من مشاهده الخاصة بالمسلسل، ويجسد آسر ضمن أحداث العمل شخصية "نصاب"، يتنكر في عدة شخصيات، ابرزها شخصية "الضابط" ، وأثناء قيامه بإحدى عمليات النصب، يلتقى "سكر" – نيللى كريم، ويتعاونا سوياً، وتتوالى الأحداث.

وفى سياق متصل، يعكف مؤلفا مسلسل "بـ100 وش" أحمد وائل وعمرو الدالى على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة، حيث سلم الثنائى 17 حلقة فقط من المسلسل، على أن يسلموا باقى الحلقات خلال مطلع شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسلوى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

عرض مؤخراً لاسر ياسين مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة، على إحدى المنصات الرقمية العربية، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، سوسن بدر، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير.