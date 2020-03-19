شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 440 مليون دولار.. فوكس تستخوذ على منصة Tubi.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت Fox على خدمة البث المدعومة من الإعلانات Tubi في صفقة نقدية بقيمة 440 مليون دولار، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، ستبقى Tubiكشركة منفصلة، مع استمرار المؤسس والرئيس التنفيذي فرهاد مسعودي، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول نهاية يونيو، يقدم Tubi مجموعة واسعة من العروض والأفلام المجانية.

ستعمل Tubi ومقرها سان فرانسيسكو ، كـ منصة لـ طرح محتوى فوكس، بالإضافة إلى توفير جمهور كبير لها للإعلان عن العروض الجديدة، وصرحت شركة وشبكة فوكس أنها قد تتطلع إلى توسيع محتوى Tubiلتقديم إضافة الأخبار المحلية والأحداث الرياضية، فى ديسمبر الماضى، أعلنت منصة Tubi، أنها اجتازت الـ 25 مليون مشاهد نشط شهريًا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Fox، Lachlan Murdoch، "سيوسع Tubi، جمهورنا وإمكانياتنا المباشرة للمتابعين، وسيوفر لشركائنا الإعلانيين المزيد من الفرص للوصول إلى الجماهير على نطاق واسع، والأهم من ذلك، إلى جانب القوة المشتركة لشبكات فوكس الحالية، يوفر Tubi قاعدة كبيرة سنقود منها نموًا طويل المدى في الساحة المباشرة للمستهلك".

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وكانت قد طرحت شركة فوكس، فيلم " Ad Astra "، فى 20 سبتمبر الماضى، من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم ، وحقق الإيرادات العالية، جنبا إلى عرضه فى مهرجان الجونة السينمائى، فى دورته الثالثة.

ويدورحول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.