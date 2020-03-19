شكرا لقرائتكم خبر عن صور..7 نجوم أفزعوا العالم بإصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم وإليكم أبرز الإصابات بين النجوم..



Tom Hanks

أعلن إصابته بفيروس كورونا في أستراليا ، حيث أوضح أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية



Rita Wilson

زوجة توم هانكس وهي ممثلة شهيرة وتسببت أصابتها في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة وانها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن اصابتها.



Idris Elba

أعلن النجم العالمى إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا وأوضح انه قام بعزل نفسه بعد اكتشاف إصابته بالفيروس ودعا جمهوره للباقي في المنزل وعدم الذعر.

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Kristofer Hivju

أعلن النجم كريستوفر هيفجو بطل "Game of Thrones" عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام وأكد أنه حاليا في عزل داخل المنزل.



Olga Kurylenko

أعلن من خلال حسابها علي إنستجرام، إنها كانت تشعر بالإرهاق والحمى، وأنها خضعت للاختبار، وجاءت النتيجة إيجابية وأنها مصابة بفيروس كورونا.



Rachel Matthews

هي إحدى بطلات فيلم الأنيميشن Frozen II والتي جسدت صوت شخصية Honeymaren وهي الفنانة التي سبق وأن قدمت فيلم الرعب Happy Death Day 2U



Lucian Grainge

منتج موسيقي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال ميوزيك جروب العالمية