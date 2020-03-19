أحمد حلاوة لـ"الخليج 365": "أقدم دورس تمثيل مجانا على قناتي.. ولا أحلم بامتلاك سيارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد حلاوة عن إنشائه قناة تعليمية مجانية على موقع "يوتيوب" للطلبة وهواة التمثيل، يقوم خلالها بإلقاء دروس عن فن الأداء التمثيلي والإخراج والسيناريو والعرائس، إيمانا منه بفكرة أن التعليم للجميع.

وقال حلاوة، في تصريحات لـ"الخليج 365": "أطلقت قناتى المتخصصة على اليوتيوب من خلال الاستوديو الخاص بي في مجمع حلاوة للفنون التشكيلية بالسادس من أكتوبر، وأقدم من خلاله دروس للهواة، وراغبي التمثيل بشكل مجاني تمامًا، فى حين أنه توجد حاليا كورسات تمثيل تصل أسعارها إلى 30 ألف جنيه".

وأضاف: "أقوم بعمل حلقه كل أسبوع في صورة دردشة، و ليس فى صورة أستاذ يعلم طالب، وأقول خلال الحلقات معلومات مهمة تعادل ملخصات كتب، وأتحدث خلالها عن الفنون التشكيلية والإخراج والكتابة والفنون التي أجيدها".

وعن عدم اتجاهه لعمل كورسات أو ورش تمثيل، فقال: "من وجهة نظرى أن التمثيل لا يعلم، وإنما المسألة تعتمد على القدرة والموهبة فى البدء ثم التدريب بعد ذلك، فإنه لا بد أن تكون الموهبة متوفرة فى البداية عطاء من الله بنسبة تفوق 60%، وحينها نستطيع أن ندرب الشخص بعد تأكدنا من توافر الموهبة لديه، وأضرب مثالاً على ذلك بأن جميع الاطفال تستطيع لعب الكرة، ولكن من الصعب أن تجد من لديه موهبة محمد صلاح".

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واستكمل: "لذا فإن فكرة القيام بالتدريب خلال كورس أو ورشة والحصول على المال مرفوضة لديّ، وقد تم طلبى فى مشروعات كثيرة، إلا أننى أرفض لأنه لا بد أن أختبر المتقدم فى البداية إذا كان لديه الموهبة أم لا، فالرغبة في التمثيل وحدها ليست كافية، وأخشى عند قيامي برفض أحدهم أن يتعقد مني أو أن يقوم بسبي لأن البعض ليس لديه تقدير لموقف الآخرين ويكفيني أن أقدم مساعدة مجانية لوجه الله من خلال قناتي، ولو كان الشخص موهوب فسوف يتعلم منها بالطبع".

وأضاف: "أعمل كأستاذ ما بين أكاديمية الفنون وجامعه حلوان منذ 48 عاما، وخرج من تحت يدي أجيال مثل إلهام شاهين، وكمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم، ومخلص البحيرى، وفتحي عبدالوهاب، وسامح حسين، وآخرين".

وتابع: "ليس لدىّ طموح أن تكون لدى سيارات بملايين، وكل ما أسعى إليه هو أن يخرجنى الله من الدنيا على خير، والحمد لله أنا راض بكل شيء، طالما الأمور مستورة معي ولي مرتب بالجامعة، مع العلم أنني أحصل على أقل ما يمكن أن يتخيله أحد فى المسلسلات والأفلام".

https://www.youtube.com/ channel/ UCkz6jrVut6Ifrv7Ca60e7Lg