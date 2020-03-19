نجل الحلفاوي: "الواحد حاسس إنه بقي بوشين".. ووالده يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المخرج وليد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي، تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "والله الواحد حاسس إنه بقي بوشين من كتر ما هو عمال يطمن المأفورين، ويقلق في المنفضين"، في إشارة منه إلى فيروس كورونا المستجد.

ورد الفنان نبيل الحلفاوي على نجله، قائلا: "عمرك ما كنت بوشين.. دي النسبية.. زي ما بتنفخ في الشاي عشان تبرده وبنفس الأنفاس (نفس الوش) تنفخ في إيدك عشان تدفيها".

يذكر أن، الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.