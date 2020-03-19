تراند اليوم : فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا: الفايروس جاءني بهذه الطريقة

أعلنت فنانة عربية شهيرة إصابتها بفايروس كورونا المستجد .

و كشفت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفايروس كورونا بعد إجراء بعض

الفحوصات ، وبهذا تكون الفنانة الأولى التي تعلن إصابتها بهذا المرض.

وقالت هند في بيان لها إن الفحوصات أثبتت إيجابية إصابتها بالفايروس لكنها حتى الآن لا تشعر بأية أعراض .

وأضافت: أخضع الآن لحجر صحي في إحدى مستشفيات البحرين بعد عودتي من برشلونة إثر اختلاطي ببعض المصابين هناك.

