صور .. درة في كواليس تصوير حرملك 2

نشرت الفنانة درة بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت درة من خلال الصور في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل حرملك،
يذكر أن مسلسل حرملك 2 من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من جمالسليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، درة، رنا أبيض، جيني أسبر، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي.
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