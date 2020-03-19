شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون دولار من نصيب Emma قبل طرحه للإيجار الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إعلان شركة Universal، طرح فيلم الكوميديا والدراما Emma على بعض المنصات التليفزيونية المختلفة، بمقابل مادى 20 دولارا، بداية من الجمعة المقبل، إلا أن الفيلم لا يزال يحقق إيرادات جيدة فى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، منذ طرحه يوم 6 مارس الجارى،ووصلت إيراداته إلى 25 مليون دولار أمريكى بشباك التذاكر العالمى.

وانقسمت الإيرادات بين 10 ملايين و19 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 مليون و 100 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Emma، من بطولة أنيا تايلور جوي، جوني فلين، بيل نيجى، ميا القوطي، ميرا ماكفادين، جوش أوكونور، كالوم تورنر، روبرت جريفز، جيما ويلان، أمبر أندرسون، ميراندا هارت.

الفيلم الدرامى الجديد Emma، مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم لـ المؤلفة جين أوستن، ويدور العمل الجديد حول إيجاد المساواة الخاصة بك وكسب نهايتك السعيدة، إيما وودهاوس، الوسيمه والذكية، مضطربة بدون منافسين في بلدتها الصغيرة النائمة، يجب على إيما المغامرة من خلال المباريات المضللة والخطوات الرومانسية للعثور على الحب الذي كان موجودًا طوال الوقت.

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الفيلم من إخراج خريف دي وايلد، وتأليف إليانور كاتون.

كما قررت شركة Universal Studios طرح بعض أحدث أفلامها التي لا تزال في منتصف فترة عرضها فى دور العرض، بما في ذلك The Invisible Man وThe Hunt وEmma، على منصات رقمية مقابل 20 دولارًا بدءًا من بعد غدا الجمعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theverge"، بالإضافة إلى ذلك سيتم طرح فيلم Trolls World Tour، بـ نفس الطريقة بداية من 10 أبريل المقبل، فى نفس يوم وصولها لـ دور العرض.

يأتي هذا الإعلان بعد عطلة نهاية أسبوع سيئة فى غيردات شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت الخسارة إلى 55.3 مليون دولار، لأفلام الشركة التى تعرض حاليا، وهم The Invisible Man وEmma، حيث شهد الثنائى انخفاضًا بنسبة 60% و72 %، على التوالي، مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، والأرقام التي من المرجح أن تسوء في عطلة نهاية الأسبوع القادمة حيث يتجه عدد متزايد من الولايات (بما في ذلك نيويورك وماريلاند) إلى إغلاق جميع دور العرض.