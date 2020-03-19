شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسابقة "يوروفيجن" الغنائية لهذا العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية قال منظمون، اليوم الأربعاء، إن مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية، وهي من أهم الأحداث التلفزيونية في العالم، لن تقام هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال المنظمون في بيان "نعلن ببالغ الأسف إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2020 في روتردام". وأضافوا أن القيود على السفر والخطر‭ ‬المحتمل على المشاركين والمشاهدين جعل "من المستحيل المضي قدما في تنظيم الحدث". وتقام المسابقة سنويا منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب 200 مليون مشاهد وأن يحضر عشرات الآلاف حفلها الختامي الذي كان مقررا يوم 16 مايو/ أيار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مسابقة "يوروفيجن" الغنائية لهذا العام بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.