شكرا لقرائتكم خبر عن من هو زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد زواجها دون أن تكشف عن هوية الزوج، الذي اكتفت بنشر مقاطع لا تظهر سوى يده خلال مراسم إعلانها الزفاف الذي ستحتفل به خلال الأيام المقبلة.

من جانبهم، كشف متابعون وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الزوج الغامض، حيث ذكرت المصادر المتعددة أنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، وهو ابن عائلة كويتية ثرية، حيث إنه حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف. Advertisements وجرى تداول بطاقة الدعوة لحفل الزفاف. وعبداللطيف أحمد عبداللطيف، يحمل الجنسية الكويتية، وهو ملياردير ورجل أعمال كويتي حيث يعتبر إعلامي كويتي لا توجد صورة بكثرة في الانترنت، وقد تزوج الصراف بفوز الفهد حيث يصغر فوز الفهد بثماني سنوات

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