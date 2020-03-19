5 صفات مشتركة تجمع بين أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

تصدر اسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث عبر مواقع السوشيال ميديا طوال الأيام الماضية وذلك عقب الإعلان عن ارتباطهما رسميًا واقتراب موعد زفافهما، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات لصفات مشتركة بين الطرفين.

ونرصد لكم في هذا التقرير الأشياء المشتركة بين أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري.

- تعتبر ياسمين صبري من المتفاعلات بشدة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكذلك أبو هشيمة المتفاعل بشكل دائم على ذات الموقع.

- تهوى ياسمين صبري الرياضات المختلفة، وهذا يظهر من خلال ما تنشره من صور، أثناء تواجدها بالجيم الكثير من الوقت، بالإضافة إلى هوايتها لرياضة ركوب الدراجات، وهو ما يشبه تمامًا أحمد أبو هشيمة.

- يهوى كلًا من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري ماركة واحدة من الملابس وهي "نايك"، بالإضافة إلى محبتهم في ارتداء الكابات.

- يظهر أحمد أبو هشيمة في الكثير من الصور وهو يشرب القهوة، كما أن ياسمين صبري تشارك جمهورها يوميًا بطريقة إعدادها للقهوة.

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- يهوى كلًا منهما البحر، ويقضيان عطلاتهم المختلفة على الشواطئ.

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