مايا دياب بصورة طريفة للحماية من كورونا

وسط حملات "خليك بالبيت" التي ترفعها عدد كبير من الدول، يشارك الفنانين في حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا.



نشرت مايا دياب صورة لها بشخصيتها الكرتونية وهي ترتدي الكمامة عبر حسابها بتطبيق انستغرام.



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة حسن الرداد وماجد المصري وشيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎

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