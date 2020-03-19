شكرا لقرائتكم خبر عن "يتقال".. أحدث أغانى الفنان مدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد وجيه لأول مرة مع النجم مدحت صالح فى ألبومه الجديد، من خلال أغنية "يتقال"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يويتوب.

الموزع الموسيقى أحمد وجيه قال لـ"الخليج 365 "، إنه سعيد جدا بالتعاون الأول مع مدحت صالح، لكونه فنان صاحب تاريخ كبير ومن نجوم مصر الموهوبين، ويتمتع بخبرة طويلة، لافتا إلى أنه وجد إرتياحا شديدا فى التعامل معه.

من ناحية أخرى شارك مدحت صالح مؤخراً فى إحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذى قام بمعبد دندرة وشارك في الحفل فريق بلاك تيما، وقدم مدحت خلال الحفل أبرز أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات"، فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

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كما طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية، وأغنية "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى أصر على أن يكون الكليب واقعى به جزء درامى لتحفيز الشباب على عدم اليأس.