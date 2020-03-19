شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحارب كورونا؟.. بريتنى سبيرز تُجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار ظاهرة فيروس كورونا فى العالم بأكمله خلال الأيام القليلة الماضية، خرج للعالم عدد من النجوم والمشاهير الذين قرروا إعطاء نصائح بسيطة لرفع الروح المعنوية لمحبيهم ومعجبيهم، ومن هؤلاء النجوم هى بريتنى سبيرز التى حاولت أن تضفى طاقة إيجابية، وتسعى للوقوف بجانب جمهورها فى كل مكان لـ"رفع روحهم المعنوية"، حيث يتخوف الناس فى جميع أنحاء العالم من كارثة انتشار فيروس كورونا.



ونشرت المغنية البالغة من العمر (38 عامًا) مقطع فيديو قصيرًا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " يحمل رسالة فيديو متفائلة، لتشير إلى كيفية استخدامها لـ"اليوجا" للوصول لحياة صحية خلال هذا الوقت.

وأشارت سبيرز، إلى أنه فى الوقت الحالى ومع انتشار فيروس كورونا وهو أمر مروع للغاية ومخيف للعالم كله فى الوقت الحالى، تعتقد سبيرز أنه من المهم البقاء مع الأشخاص الذين يرفعون مستوى حالتنا المعنوية لأعلى، ولتبقى فى حالة صحية أفضل.

واستكملت: "لذلك من أجل إلهام الرجال والأطفال والنساء فى جميع أنحاء العالم، سأحاول القيام بعمل عدد من وضعيات اليوجا المختلفة كل يوم ونشرها على Instagram الخاص بى، لإلهام الآخرين للبقاء بصحة جيدة وأن أكون أفضل".