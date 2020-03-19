شكرا لقرائتكم خبر عن رولينج ستون يؤجل جولته الغنائية No Filter tour فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق الروك الشهير رولينج ستون أنه قرر تأجيل جولته الغنائية No Filter tour في أمريكا الشمالية، و هو الخبر الذي ازعج قطاع كبير من محبي وعشاقي الفريق الشهير، وجاء إلغاء الجولة الغنائية بسبب انتشار فيروس كورونا .
وكان من المقرر أن تبدأ الجولة في سان دييجو وذلك في 8 مايو المقبل، على أن تنتهي في أتلانتا في 9 يوليو القادم ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها " نويز " .
وفي بيان أكد أعضاء الفريق : " "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تأجيل الجولة الغنائية ، نأسف لجميع المعجبين الذين كانوا ينتظروها مثلنا ، ولكن صحة وسلامة الجميع يجب أن تأخذ الأولوية .. سوف نتغلب على كل هذا معا وسنراكم قريبا جدا ".
يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.
كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من السبت الماضي وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا .
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