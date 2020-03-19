فيديو| زينة تعتذر لجمهورها: "مش عيب الواحد يغلط.. وماكنتش مستهونة بكورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

اعتذرت الفنانة زينة لجمهورها عن فيديو نشرته عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدى فيه أنها مستهترة بالأمر.

وقالت زينة: "مش عيب الواحد يغلط ويعتذر، أنا بعتذر عن فيديو الكورونا، أنا كنت خايفة ومرعوبة، بس صحابي كانوا محذرني من إني انقل خوفي للناس، بس أنا جبانة وبخاف على نفسي، عشان عندي ولاد وأهل، ربنا يحفظ الجميع، أنا ماكنتش مستهونة، أنا أساءت التصرف".

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وأضافت: "كل واحد يقدر يقعد في البيت، مفيش أحلى من قعدة، احنا مضطرين نشتغل، وإن شاء الله نقدر نعدي الأزمة دي في كل العالم".

وتابعت: "التزموا بالقعدة في البيت، لو أقدر أقعد في البيت، كنت قعدت، بحس وأنا راجعة البيت، إني وباء مش عاوزة أخش البيت، مش مطمنة، الواحد أعصابه بايظة، أرجوك اقعد في البيت لو تقدر".

وتواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز، ومحمد شاهين، وسلوى خطاب وريم البارودي، وملك قورة، وميدو عادل، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.