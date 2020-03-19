بهذه الكلمات.. نرمين الفقي تتذكر والدتها الراحلة قبل عيد الأم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:
حرصت الفنانة نرمين الفقي على إحياء ذكرى رحيل والدتها، بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق يوم 21 مارس الجاري.
ونشرت نرمين، صورة والدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يا حبيبتي يا أمي.. باقي على عيدك يومين وحشتيني قوي.. أنا عارفة إنك في مكان أحسن.. الله يرحمك ويحسن إليكي حبيبتي".
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقي، الفنية، حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".
حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة: نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.
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