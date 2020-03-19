بهذه الكلمات.. نرمين الفقي تتذكر والدتها الراحلة قبل عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على إحياء ذكرى رحيل والدتها، بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق يوم 21 مارس الجاري.

ونشرت نرمين، صورة والدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يا حبيبتي يا أمي.. باقي على عيدك يومين وحشتيني قوي.. أنا عارفة إنك في مكان أحسن.. الله يرحمك ويحسن إليكي حبيبتي".

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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقي، الفنية، حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي ‏وقسمتك".

حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة: نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، من تأليف ‏عمرو محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.