7 إصابات بين نجوم الفن.. آخرهم نجمة "la casa de papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يواصل فيروس كورونا اقتحامه لحياة مشاهير الفن، وإصابتهم، وأصبحت الفنانة الإسبانية itziarituno، المعروفة بدور راكيل في المسلسل الإسباني "la casa de papel" أحدث الحالات، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك الحالة السابعة بين مشاهير عالم الفن، التي تعلن عن إصابتها.

وسبق الفنانة الإسبانية عدد من الفنانين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وهم:

توم هانكس

أعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس الأربعاء الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع" فيس بوك"، إصابته هو وزوجته الفنانة ريتا ويلسون بفيروس كورونا.

وأوضح هانكس، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس.

وغادر هانكس وزوجته، المستشفى بعد الخضوع للعزل لمدة 5 أيام، ووفقا لموقع مجلة "People" الأمريكية، غادر هانكس اللمستشفى بعد 5 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا، على أن يخضع للعزل الذاتي في منزله بأستراليا.

بطلة "Frozen II"

أعلنت الفنانة الأمريكية راشيل ماثيوز "بطلة Frozen II" عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت راشيل ماثيوز، عبر خاصية "الأستوري"، على إنستجرام: "مرحبا يا رفاق لقد أجريت اختبارا وجاءت النتائج إيجابية لفيروس كورونا وخضعت للحجر الصحي الأسبوع الماضي ولست متأكدة من الخطوة التالية ولكن من الواضح حتى الآن بقائي في الحجر الصحي حتى يطلب مني عكس ذلك، أنا أشعر بتحسن ولكنني سأشارك ببعض المعلومات التي ستكون مفيدة للبعض.

وكشفت بطلة "Frozen II "، لجمهورها عن الأعراض التي شعرت بها على مدار أسبوعا كاملا قائلة: "الأعراض بدأت مع التهاب في الحلق والتعب والصداع، والتي وصلت إلى حمى خفيفة، وفي اليوم الثاني صاحبت الحمى أوجاع في الجسم وضيق في التنفس، وتعب كبير مع فقدان شهية وسعال جاف، في اليوم الثالث أصبحت لا أعاني من الحمى وأوجاع طفيفة في حين أن الرئتين أصبحا أسوأ بكثير مع استمرار أعراض ضيق التنفس والتعب وفقدان الشهية، أما اليوم الرابع فشعرت بضيق في التنفس مع فقدان حاسة الشم والتذوق والأيام التالية كلنت الأعراض تزيد وتنقص.

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إدريس ألبا

أعلن النجم الإنجليزي إدريس ألبا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس.

وقال الفنان في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "خضعت لتحليل كورونا، وكانت العينة إيجابية، أشعر أنني بخير، ولم أشعر بأي أعراض حتى الاَن، ولكن تم عزلي بمجرد الكشف عن النتائج، لا تقلقوا سأكون بخير، وسأطلعكم على المستجدات التي تحدث معي، كونوا في منازلكم واحموا أنفسكم".

نجم Game of Thrones

أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير Game of Thrones صراع العروش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد كريستوفر هيفجو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، إيجابية العينة التي أجراها بعد شعوره بأعراض البرد، وكتب: "أجريت الاختبارت وكانت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف الفنان: "نحن بصحة جيدة، لدي أعراض خفيفة من البرد فقط، وهناك أشخاصًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس المدمر".

وفاة المخرج الصيني تشانغ كاي

وفي فبراير الماضي، توفيت أسرة المخرج الصيني تشانغ كاي، البالغ من العمر 55 عاماً، كاملة، ولقي المخرج مصرعه هو وشقيقته ووالده ووالدته، في أثناء عزلهم في منزلهم في مدينة ووهان.

ووفقا لصحيقة الجارديان الإنجليزية، فإن "تشانغ كاي" كان يقيم مع والده في المنزل، لرعايته بعد إصابته بكورونا خلال شهر يناير، ياتي ذلك بعد أن فشل في العثور على مكان لوالده في مستشفيات المدينة.