فنانة عربية مصابة بكورونا وأحلام تدعو لها بالشفاء



كشفت تقارير صحافية عن إصابة الفنانة هند البحرينية بفيروس كورونا.



وقد ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية ولكن بدون أعراض، وهي تخضع الآن لحجر صحي في إحدى المستشفيات في البحرين بعد عودتها من برشلونة.



وقد كتبت هند تغريدة من غرفة العزل، طمأنت فيها جمهورها أنها بخير.

تغريدة أحلام

الفنانة أحلام سارعت إلى الاطمئنان عنها وكتبت

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"‏حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينية سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامه باذن واحد احد وكلنا نحببببچ وانتي قويه وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير".

وتابعت " نحببببچ وانتي باذن الله اقوى من ‎كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني تو اعرف هالخبر".

هند البلوشي

وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وبإعلان هند البحرينية عن إصابتها بـ كورونا، تصبح أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.