- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت الممثلة الاسبانية ايتزيار إيتونو الشهيرة بدور المفتشة راكيل في مسلسل la casa de papel الإسباني عن إصابتها بفايروس كورونا.
وقالت إيتونو التي نشرت صورة لها عبر انستغرام وهي مريضة، أنها كانت تشعر بارتفاع في حرارتها وبسعلة ناشفة، فخضعت لفحص الكورونا وكانت نتيجتها إيجابية.
وقالت الممثلة إنها بصحة جيدة وتتلقى العلاج، ونصحت الجميع بتوخي الحذر مؤكدة أن الفايروس خطير خصوصا للمرضى، ونصحت الجميع بالتزام المنزل ودعت إلى التكافل والتضامن في هذا الوقت العصيب.
وتأتي إصابة المفتشة راكيل قبل أيام من انطلاق الموسم الرابع من المسلسل في ٣ نيسان المقبل.
يبقى أن نذكر أن عدد الإصابات في إسبانيا بلغ ما يقارب ال١٤ ألف مصاب وتخطت الوفيات ال٦٠٠، واعلنت السلطات حالة طوارىء.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة la casa de papel مصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.