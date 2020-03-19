نجمة la casa de papel مصابة بالكورونا



أعلنت الممثلة الاسبانية ايتزيار إيتونو الشهيرة بدور المفتشة راكيل في مسلسل la casa de papel الإسباني عن إصابتها بفايروس كورونا.



وقالت إيتونو التي نشرت صورة لها عبر انستغرام وهي مريضة، أنها كانت تشعر بارتفاع في حرارتها وبسعلة ناشفة، فخضعت لفحص الكورونا وكانت نتيجتها إيجابية.



وقالت الممثلة إنها بصحة جيدة وتتلقى العلاج، ونصحت الجميع بتوخي الحذر مؤكدة أن الفايروس خطير خصوصا للمرضى، ونصحت الجميع بالتزام المنزل ودعت إلى التكافل والتضامن في هذا الوقت العصيب.

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وتأتي إصابة المفتشة راكيل قبل أيام من انطلاق الموسم الرابع من المسلسل في ٣ نيسان المقبل.



يبقى أن نذكر أن عدد الإصابات في إسبانيا بلغ ما يقارب ال١٤ ألف مصاب وتخطت الوفيات ال٦٠٠، واعلنت السلطات حالة طوارىء.