زوجة نجاتي شاشماز تمنعه من رؤية ولديه لاشتباه إصابته بالكورونا والشرطة تتدخّل

استعان النجم التركي نجاتي شاشماز نجم مسلسل " وادي الذئاب" الشهير بمراد علم دار، بالشرطة لإرغام طليقته على السماح له بمشاهدة ولديه، بعد أن خافت من تسليمهما له خوفاً من أن يكون مصاباً بفايروس كورونا.

وفي التفاصيل أن نجاتي عاد من أوكرانيا قبل أيام، وطلب من طليقته السماح له برؤية ولديه، فرفضت تسليمه إياهما بحجة عدم إكماله فترة الحجر الصحي المقدّرة ب 14 يوماً.

وذكرت الصحافة التركية أن جدالاً دار بينهما، فاستعان الممثل بالشرطة والمحامين لحلّ الأمر ، وأخذ ولديه بعد ساعتين من الانتظار في سيارته.

يذكر أن نجاتي تزوج من نسليهان التي تصغرها بعشرين عاماً، وأنجب منها ولدان، ثم حصل الطلاق بينهما، بسبب مشاكل لم يعد بالإمكان تجاوزها، وتصارعا على حضانة الطفلين التي فازت بها هي.

وقد طالب نجاتي في دعوى الطلاق بتعويضات تبلغ 10 ملايين ليرة تركية من زوجته، كما طالب بحضانة طفليه، وقد ذكرت الصحافة التركية أن الممثل يتهم زوجته بخيانته.

وفي وقت لم تنشر فيه أية أدلة على خيانة الزوجة، التي فازت بالدعوى وحصلت على حضانة ولديه، وعلى تعويض مالي كبير، وعلى نفقة شهرية تبلغ 60 ألف ليرة لها ولطفليها.

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إلا أن شاشماز عاد واستأنف الحكم.

وقد ذكرت بعض الصحف، أن شاشماز فاوض أهل زوجته على مبلغ مالي كبير مقابل التنازل عن القضية، إلا أنهم رفضوا وتركوا للقضاء أن يقول كلمته.

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