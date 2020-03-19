بالصور والأدلة: هذه حقيقة اعتقال أوبرا وينفري بتهمة الإتجار بالأطفال

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تصدر مساء أمس اسم الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري عبر تويتر، حيث انتشر خبر إلقاء القبض عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، بسبب إدارتها شبكة للإتجار بالجنس للأطفال. اوبرا سارت إلى النفي وأكدت أنه خبر مزيف.
وكتبت في تغريدة لها، أنها وجدت اسمها ترند، وأنه تم القبض عليها بتهمة غير أخلاقية.
وأكدت أن الترند مزيف وقالت إنها فقط مبتعدة عن المشهد.
وكان الخبر قد تصدر مساء أمس موقع تويتر، الأمر الذي أحدث ضجة حقيقية في صفوف محبي اوبرا، الذين أعربوا عن صدمتهم بأن تتحول المرأة صاحبة الأيادي البيضاء، إلى متهمة بجرائم قذرة، قبل أن يعودوا ويعتذروا منها ويطالبوا بضرورة كشف مطلق الشائعة ومعاقبته.
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