نادين نجيم غاضبة بشدة... هذا ما حصل معها

أعربت الممثلة نادين نجيم عن غضبها من محاولة البعض قرصنة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت تغريدة جاء فيها"‏عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها".

وتابعت " من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى ! العمى!".

ولم تذكر نادين الجهة التي تقف وراء القرصنة علما أنه سبق وقرصن خسابها على انستغرام وتمكنت من استعادته.

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