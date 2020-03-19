نادين نجيم غاضبة بشدة... هذا ما حصل معها

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أعربت الممثلة نادين نجيم عن غضبها من محاولة البعض قرصنة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت تغريدة جاء فيها"عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها".
وتابعت " من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى ! العمى!".
ولم تذكر نادين الجهة التي تقف وراء القرصنة علما أنه سبق وقرصن خسابها على انستغرام وتمكنت من استعادته.
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