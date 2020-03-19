ابنة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بجمالها ورقصها في حفل عيد ميلادها

احتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاد ابنته دانا من خلال نشره مقطعاً مصوراً على حسابه على إنستجرام وهو يغني لها أغنية عيد الميلاد، وعلق على الفيديو قائلاً كل سنة وإنت كل الدني وابنتي الغالية، دندونا يا عمري ويا فرحة البيت». ولاقى الفيديو إعجاب الكثير من محبي عاصي في الوطن العربي، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها. ولفتت دانا الأنظار خلال الفيديو بجمال إطلالتها في الحفل.

اقرئي ايضا : نجل محمد لطفي يتسبب له في أزمة كبيرة داخل مسلسل «النهاية».. إليك التفاصيل



وكان الحلاني قد نشر دعاء طالباً من الله عز وجل طوق النجاة للعالم من فيروس كورونا بقوله: «اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اشفي مرضانا واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين...!».

يذكر أن عاصي الحلاني شارك جمهوره مؤخراً مقطع فيديو مصوراً يجمعه بنجله، أثناء تقديمهما أغنية «مالي صبر» على المسرح، وذلك في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في الفجيرة.

Advertisements

ولاقى المقطع إعجاب الكثير من محبي عاصي الحلاني ونصحوا نجله باحتراف الغناء في أقرب فرصة.

وكان حفل عاصي الحلاني في الفجيرة قد حقق نجاحاً كبيراً، حيث قدم خلاله الحلاني مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي لاقت إعجاب الحضور.

شاهدي ايضا :