نجوى كرم تكشف السبب الحقيقي وراء تفشي فيروس كورونا!

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على «فيسبوك» ظهرت خلاله مع طبيب أمراض داخلية غدد وسكري الدكتور وليد خيرالله، تحدثت معه عن فيروس كورونا وأسباب تفشي الوباء ووعدت الجمهور بأسرار خاصة عن الفيروس يسمعونها لأول مرة في اللقاء الكامل، وقالت نجوى في الإعلان الترويجي للفيديو معلومات عن فيروس كورونا بعد ما سمعنا عنها!! انطرونا بكرا».

وكان عدد من محبي الفنانة نجوى كرم هاشتاغ علمتني نجوى كرم والذي يعلنون فيه أنهم تعلموا من نجوى كرم شيئاً ما عندما كانت تعمل كمدرسة للغة العربية قبل احترافها الغناء.

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وتفاعل عدد كبير من محبي نجوى مع الهاشتاغ وشاركو رأيهم في تجربة نجوى قبل الغناء، فيما لم تنكر الفنانة اللبنانية عملها كمدرسة قبل الفن.

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يذكر أن نجوى ولدت بلبنان وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها. تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.

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