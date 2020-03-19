فنانة عالمية شهيرة تعلن إصابتها بالكورونا وتسجل الحالة الخامسة بين نجوم هوليوود

إصابة راشيل ماثيوز بالكورونا

أعلنت الممثلة الأميركية راشيل ماثيوز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتسجل بذلك الإصابة الخامسة بين أشهر نجوم هوليوود.

قد كشف أيضاً «Game Of Thrones»، وكان كريستوفر هيفجو، بطل سلسلة

إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ولاقت تغريدته تعاطف الكثير من محبيه مع تمنياتهم بالشفاء العاجل...

ونشر هيفجو صورة له، وعلّق عليها بقوله: «يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء... نحن بصحة جيدة... لدي فقط أعراض خفيفة من البرد».

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يذكر أن توم هانكس أيضاً أعلن إصابته بفيروس كورونا ووجه رسالة لجمهوره قال فيها كان في أستراليا تحضيراً لتصوير فيلم: ويكمل: «أصبنا بفيروس كوفيد - 19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر»...

وأضاف: «ثمة أشياء يمكننا جميعا القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين»...

كما أعلنت الممثلة السوفيتية الفرنسية «أولغا كوريلينكو» عن إصابتها بفيروس كورونا، في مفاجأة صادمة لكل محبيها حول العالم.

وكتبت الفنانة الفرنسية الشهيرة تعليقاً على صورتها بقولها: «مُحتبَسة في المنزل بعدما جاءت نتيجة فحصي بفيروس كورونا إيجابية. بصراحة إنني مريضة منذ أسبوع حتى الآن. الحرارة المرتفعة والتعب هُما العارضان الرئيسان لدي. اعتنوا بأنفسكم وتعاملوا مع الموضوع على محمل الجد.