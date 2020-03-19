شاهد.. فنانة عربية تفاجىء جمهورها بإعلان اصابتها بـ “كورونا”

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 03:54 صباحاً - أعلنت الفنانة هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي عقب ظهور نتيجة فحص الفيروس إيجابية بعد عودتها من إسبانيا. وفاجأت ‏هند جمهورها بهذا النبأ الصادم حين غردت عبر تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“. وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تصاب بالفيروس.

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