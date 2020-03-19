- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن علاقة الفنانة التركية سيريناي ساريكايا بحبيبها الجديد، الممثل جيم يلماز تطورت سريعاً، حتى أن البعض توقع ارتباطهما بشكل رسمي قريباً.
سبب هذه التوقعات هو رصد الكاميرات لأول لقاء لوالدة سيريناي ساريكايا وجيم أمام منزله في منطقة ليفانت، حيث كانت في انتظار ابنتها التي كانت في زيارة لحبيبها، وقد حرص جيم على توصيل حبيبته لسيارة والدتها بنفسه، حيث ألقى عليها التحية، كما داعب الصحفيين قائلاً: «ما الذي تسعون له؟ وما هي غاياتكم؟».
البعض ربط زيارة والدة سيريناي لاصطحاب ابنتها من منزل حبيبها برضائها عن علاقة سيريناي الجديدة بجيم، رغم الانتقادات التي طالت هذه العلاقة بسبب الفارق العمري بين الحبيبين والذي يصل 19 عاماً.
يُذكر أن سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».
من ناحية أخرى، بدأت سيريناي في التجهيز لفيلمها الجديد « Bergen »، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، ومن المقرر طرحه في صالات السينما 27 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة سيريناي ساريكايا تلتقي حبيب ابنتها الجديد لأول مرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.