أمينة تطرح أغنية "ادعيلى ياما" لعيد الأم

طرحت المطربة أمينة أغنية جديدة بعنوان "ادعيلي ياما" بمناسبة عيد الأم وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي خالد نبيل.

وكانت طرحت المطربة أمينة العام الماضي آخر ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة من الغياب.

وتعاونت أمينة فى الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، وكان الألبوم قد ضم 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

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