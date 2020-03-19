شكرا لقرائتكم خبر عن بماسك الفضائيين.. محمد رمضان يواجه فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، بصورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام، ظهر من خلالها مرتديا خوذة تشبه إلى حد كبير الكائنات الفضائية، وهو ما أثار معجبيه، حيث علق قائلاً: "الوقاية خير من العلاج".



محمد رمضان

بينما علق متابعو رمضان، بأن تلك الخوذة بديلة عن الماسكات التى يريدتها المواطنون للوقاية من فيروس كورونا، حيث قال أحمد جمال: "ده كده وقاية ولا انعزال.. فيها تكيف ده يا محمد"، وكتب أخر: "أحلى وقاية شفتها"، وسخر أخر: "المعنى الحقيقى للوقاية من ذهب".

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وكان سخر النجم محمد رمضان، من تفشى فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر على أنغام أغنيته "فيروس"، وأظهر مقطع الفيديو فيروس كورونا على هيئة وحش يضرب عدة دول مثل إيطاليا والصين وإيران، ويظهر فى الخلفية مصر بعيدة عنه لا يرها.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، يشارك فى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.