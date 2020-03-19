شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إيقاف تصوير فيلمين جديدين بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros، تأجيل تصوير الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts، بسبب فيروس الكورونا، بالرغم من إعلان الشركة بدأ تصوير الجزء الثالث من العمل يوم الأثنين القادم، في المملكة المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وبالتالى فأنه من المحتمل أن يؤدى إلى تأجيل موعد طرحه.

كما أكدت المصادر ايضا قيام شركة Warner Bros، بـ تأجيل تصوير فيلم King Richard ، الذى سيقوم ببطولته النجم العالمى ويل سميث بسبب نفس السبب، كان الفيلم يعيد تشكيل جدوله الزمني بسبب سوء الأحوال الجوية في لوس أنجلوس، يلعب سميث دور والد أيقونات التنس سيرينا وفينوس ويليامز ومن المؤكد ايضا أن الفيلم سيتم تأجيل طرحه.

كما انضم كل من ليف شرايبر، وسوسي أبروميت إلى فيلم ويل سميث الجديد King Richard، العمل الجديد سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذي يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

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ومن المتعارف عليه أن سلسلة "Fantastic Beasts" ستتكون من 5 أجزاء، ولكن بعد الجزء الثانى شعر القائمون على العمل بالتخوف من طرح غجزاء أخرى للعمل، بالرغم أن الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2016، حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكى.

وتكلفت شركة Warner Bros حوالى الـ 400 مليون دولار لإنتاج اول فيلمين من السلسلة، ومع بدء عمليات الإنتاج كمن المقرر ان يصل الجزء الثالث إلى دور العرض في نوفمبر 2021، أي بعد خمس سنوات تقريبًا من الفيلم الأول وثلاث سنوات بعده.

يعود مخرج سلسلة هارى بوتر ديفيد ييتس إلى إخراج الجزء الثالث من العمل، ويقوم إدي ريدماين بدور نيوت سكاماندر، ويصور جود لو دور ألباس دمبلدور عندما كان شابا، بينما يلعب جوني ديب دور جيليرت جريندلوالد الشرير، ويشمل طاقم الممثلين كاثرين ووترستون وأليسون سودول وإزرا ميلر ودان فوجلر.