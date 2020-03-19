شاهد.. مشادة بين حاكم نيويورك وشقيقه مذيع “سي أن أن” على الهواء بسبب والدتهما

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 02:58 صباحاً - اشتعلت مشادة بين الأخوين كريس كومو مذيع شبكة “سي أن أن”، وشقيقه أندرو كومو حاكم نيويورك، حول من هو الابن المُفضل لوالدتهما.

في مقابلة تلفزيونية على شبكة “سي أن أن”، مساء الإثنين 16 مارس/آذار 2020، ظهر أندرو أندرو لمناقشة رد السلطات التي يمثلها على تفشي الفيروس، وأشار إلى إمكانية تطبيق حظر التجول لإبقاء السكان في الداخل، ثم أكمل: “لا أحب كلمة حظر التجول. لقد حاول أبي حظر خروجي من المنزل سابقاً، ولم أتجاوز استيائي”.

ليقاطعه شقيقه الأصغر بالقول: “كان هذا أقل مشاكلك بكل الأحوال، مشاكلك مع حظر التجول كما تعلم”، ليرد حاكم نيويورك: “أنا لم أنتهك حظر التجول من قبل، لكن أنت فعلت طوال الوقت. سببت الكثير من الألم لكن هذه قصة مختلفة”.

أكمل مذيع شبكة CNN بالقول: “لا أؤمن بالقواعد”، قبل أن يكمل بنبرة أكثر ليونة: “أقدر وجودك بهذه المداخلة، أحبك. أنا فخور بما تفعله، أعلم أنك تعمل بجد من أجل دولتك. ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة عملك، هناك دائماً وقت للاتصال بأمي. تريد أن تسمع منك. كما تعلم”.

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أجاب أندرو كومو: “اتصلت بأمي قبل أن أظهر في هذا العرض مباشرة”، وتابع: “بالمناسبة ، قالت إنني كنت المفضل لديها”، فقاطعه الأخ الأصغر: “هي لم تقل هذا مطلقاً”، ثم أكمل أندرو: “الخبر السار هو أنها قالت إنك المفضل الثاني لها. الابن المفضل الثاني، كريستوفر”.

هنا، زادت حماسة كريس وقال: “كلانا يعرف أننا لم نكن الطفل المفضل الأول أو الثاني لها، لا أصدق أنك تكذب على جمهوري. لقد فجرتم مصداقية المقابلة بأكملها”.

لأن للشقيقين ثلاث شقيقات، فقد أكد أندرو أنه يقصد “الابن المفضل الثاني”، أي الطفل الذكر وليس الطفل المفضل عموماً. ثم أنهى الشقيق الأصغر النقاش الحاد بأمنيات طيبة لشقيقه بالتوفيق وأن يظل قوياً.