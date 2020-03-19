حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تفوزان بجائزة أرتور جريميو.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت عازفتا الكمان الصغيرتان أميرة ومريم أبوزهرة، حفيدتا الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، وابنتا عازف البيانو المصري أحمد أبوزهرة، على الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة “أرتور جريميو الدولية لشباب عازفي الكمان” التي أقيمت في بروكسل.

أميرة أبو زهرة حصلت على الجائزة الأولى في الفئة العمرية (14-18 عاما)، وكانت أصغر عازفة في هذه الفئة، بينما حصلت مريم على الجائزة الثانية في الفئة العمرية (10-14عاما).

الأختان أميرة ومريم تدرسان في واحدة من أبرز المدارس الموسيقية في مدينة فيينا، ومنتسبتان إلى فصول الأطفال المتميزين موسيقيا بجامعة فيينا، وكانت أميرة قد فازت بالجائزة الأولى في أكبر مسابقة لمواهب الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا، والتي تعرض في التلفزيون الهنغاري “فيرتيوزا” عام 2018، بعد تقدمها على أكثر من 2400 متسابق تتراوح أعمارهم ما بين 8 و26 عاما.

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وتمارس أميرة ومريم العزف الاحترافي على آلة الكمان منذ نعومة أظفارهما، حيث عزفت أميرة بمصاحبة الأوركسترا للمرة الأولى في سن 7 سنوات، ومريم في سن 6 سنوات.

وتأتي تلك الرعاية الرفيعة بالفنون في سن صغيرة، لكون العازفتان تنحدران من عائلة فنية أبا عن جد، حيث أن والدة الطفلتين هي عازفة البيانو الهنغارية المخضرمة، نورا إيمودي، ووالدهما عازف البيانو المصري البارز، أحمد أبو زهرة، بينما جد أميرة ومريم هو الفنان المصري القدير، عبد الرحمن أبوزهرة.