بلقيس مذهلة بإطلالة ذهبية في زفاف خليجي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اليمنية بلقس في حفل زفاف أحيته لصالح إحدى عائلات مدينة أبوظبي بالإمارات، وحرصت على مشاركة محبيها بمقاطع مبهجة من أجواء الحفل.

أبرز مقطع نشرته بلقيس، كان لسيدة هندية تُدعى «ميري» تفاعلت مع إحدى فقرات بلقيس الغنائية بالحفل، حيث اشعلت الأجواء رقصاً، ويبدو أن ميري من محبي بلقيس بحسب ما كشفت الفنانة في تعليق أكدت فيه أن السيدة الهندية سبق وانتشر لها فيديو ظهرت فيه ترقص على إحدى أغانيها، حيث كتبت: «الهنندية الجميلة اللي مرة كانت ترقص في زواج على أغنيتي شوف لي حل بجمالك وانتشر الفيديو وقتها اسمها (ميري) كيوت وترقص من قلبها».

وعلى هامش الحفل، خضعت بلقيس لجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها، حيث بدت مذهلة في فستان ذهبي براق، أبرز جمال قوامها، حمل توقيع بيت أزياء مروان وخالد، متزينة بماكياج قوي زاد طلّتها صخباً وإثارة.

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من ناحية أخرى، طرحت بلقيس حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية «أرجوك» من آخر ألبوماتها «أراهنكم»، والذي فاجأت به الفنانة الجميع، وقدمت فيه أداء تمثيلي بعيد عن العاطفة، حيث تدور أحداث الكليب حول قصة خلاف شقيقتين، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، ألحان أحمد الهرمي، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

يُذكر أن بلقيس كانت قد طرحت قبل الكليب أغنية منفردة جديدة بعنوان «يا قلبي توب»، من كلمات رامي الهادي، ألحان على سالم، توزيع تراث نمير، كما طرحت كليب أغنية « تعالى تشوف»، وهي باللهجة المغربية، من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.