سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور تنشرها لأول مرة فور ولادته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلاد ابنها «كريستيانو» الذي أكمل عامه الثاني، وفاجأت متابعيها بنشر صور مؤثرة تجمعها به فور الولادة من داخل المستشفى.

سيرين هنأت ابنها بعيد ميلاده بتعليق مؤثر كتبت فيه: «مثل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي اغمرو بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح اول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود ... صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدني».

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فانز ومتابعو النجمة اللبنانية تفاعلوا مع الصور بتعليقات هنأوا فيها سيرين بعيد ميلاد نجلها، متمنيين له حياة مليئة بالنجاح والتوفيق، كما دعوا للفنانة أن يحفظ الله لها أسرتها.

من ناحية أخرى، تنافس سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دانتيل» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

يُذكر أن سيرين طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.