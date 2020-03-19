وائل كفوري يؤجل حفله وينضم لحملة «خليك بالبيت».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم اللبناني وائل كفوري عن تأجيل حفله الغنائي المرتقب، والذي كان من المنتظر أن يحييه يوم 22 مارس لتاريخ غير محدد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كفوري انضم لحملة «خليك بالبيت» التي دعا لها عدد من النشطاء والمشاهير في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت إحدى الصفحات المخصصة لأخبار ملك الرومانسية صورة له من داخل منزله، ونقلت عنه تعليق قال فيه: «خلك بالبيت! لنساعد بتخفيف سرعة انتشار المرض! إنسىَ الحفلات، السهرات والطلعات والبوسات وحطّ إّيدك بإّيدي ! و ادعو لله انو يفرجها عليّنا! وتذكر يلّلي بتحًبُن وتذكر انو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، ونطلع ونحتفل سوا!! وفكر بالأيام اللي جايي، إدّيش رح تكون احلى واحلى من هالأيام السودا !!! خليك بالبيت مش كرمَالك وبَس! كرمال اهلَك وعيّلتك».

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مقربة من كفوري أن وائل يعيش قصة حب جديدة، ويستعد للزواج الصيف المقبل، وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن هوية حبيبة كفوري الجديدة، وصفتها المصادر بأنها سيدة مجتمع لبنانية، من عائلة مخملية وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال الطلّة.

يُذكر أن وائل كفوري شبق وتزوج من أنجيلا مدنياً في قبرص في يناير 2011، وانجب منها ابنتان الأولى أطلق عليها اسمه الحقيقي وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا، وقد اعلن الثنائي انفصالهما رسمياً يونيو 2019.