نداء شرارة توجه رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل: فراقك يقتل أكثر من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة الأردنية نداء شرارة رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل، والذي توفي في شهر يناير الماضي، في حادث سير، عن عمر يناهز الـ 26 عامًا.

الفنانة الأردنية قالت في رسالتها لشقيقها: “أخي دعني أخبرك عن شكل الحياة بعد وفاتك.. إنها سيئة إلى حد ما والأسوأ أن جميع الأحداث حولنا غريبه نوع الشيئ ولكن ألم فراقك جعلنا لا نكترث لشيئ فأصبحنا متبلدين نستقبل الاخبار السيئة بكل رحابة صدر”.

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وأضافت: “يقال بأن هناك فايروس يقتل وهل هناك شيئ يقتل أكثر من الفراق.. دعني أخبرك بأن أمي تبكيك كل ليلة وتتوسل إلى الله حتى تأتيها بالحلم ونحن نتظاهر بالقوه.. ولكننا نهرب من تلك الحقيقة حتى إنني أحيانا أقول في نفسي اليوم لا أريد الحزن وما أن جاء الليل حتى تهتز قلوبنا جميعا بالألم ننام ونصحوا وغصة فراقك لا تفارقنا أبدآ انت معنا بالدعاء والله أعلم بالحال”.

وتابعت: “دعني أخبرك بأننا لم نعد نكترث لوجود الأشخاص.. وفتحنا جميع أبواب قلوبنا لنودع كل من يحاول ترك أيدينا فلم يعد لدينا الطاقه والقدرة على التمسك بأحد أصبحنا لا نشعر بشيئ.. الفراق يفقدنا الإحساس بكل شيئ يا أخي.. أنا كلي إيمان وثقة بأنك موجود في مكان أفضل من هذا وأشعر بأنك مسافر ربما ستطول رحلتك ولكن رحلتنا قصيره قصيره جداااا انتظرنا.. فبيننا لقاء يوم ما.. الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك”.

وكان شقيق نداء شرارة، قد رحل عن عالمنا في حادث سير، عن عمر يناهز الـ 26 عامًا وكشفت وقتها أنه كان يعد لتجهيزات منزله من أجل الزواج.