محمد عبده في رسالة للإعلام: طمئنوا الناس حتى لا يموتوا خوفا بدلا من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع انتشار فيروس كورونا في السعودية، وجه فنان العرب، الفنان السعودي محمد عبده، رسالة إلى وسائل الإعلام السعودية.

الفنان السعودي طلب من وسائل الإعلام أن تطمئن الناس وترفع من روحهم المعنوية حتى لا يموتوا في بيوتهم خوفاً وهلعاً من القلق بدلا من الكورونا.

وأكد أن الإعلام له دور في بث الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار، مشددا على أن عدد من يشفون من المرض أكثر ممن يموتون، ولهذا يجب التفاؤل وعدم انتظار الموت.

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وكان الفنان السعودي محمد عبده قد أحيا حفل غنائي مؤخرا بمشاركة الفنانة الإماراتية أحلام، وقد ظهر مقطع فيديو للفنانة الملقبة بـ«الملكة»، وهي ترقص وتتمايل بانسجام تام على غناء النجم السعودي محمد عبده في حفل زفاف إماراتي، غير آبهة بكاميرات الموبايل التي سجلت هذه اللقطات، وهو ما عرضها لانتقادت فوية من بعض النشطاء، على الرغم من أن الحفل كان بحضور نسائي فقط، معربين عن استغرابهم من تسريب هذا الفيديو.

كما تعرضت أحلام لموقف محرج، خلال الحفل، حيث ظهر مقطع فيديو لأحلام وهي تجلس إلى جانب الفنان محمد عبده، الذي بدأ بالعزف على العود، وحينما بدأت الفنانة الإماراتية الغناء لم يتمكن الحاضرون من سماع صوتها بسبب عطل طرأ على الميكروفون.

إحدى المشرفات على التنظيم سارعت إلى معالجة الأمر، إلى أن قدم الفنان محمد عبده الميكروفون الخاص به لأحلام لمعالجة الأمر.