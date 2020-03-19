عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد ابنته الصغرى «دانا»، وحرص على تهنئتها عبر مقطع فيديو مبهج، ظهرت فيه ترقص إلى جانب شقيقيها الوليد وماريتا.

فارس الأغنية اللبنانية ارفق الفيديو بتعليق كتب فيه: «كل سنة وانت كل الدني وابنتي الغالية دندونا يا عمري ويا فرحة البيت»، حيث تفاعل فانز الحلاني مع الفيديو بتعليقا هنأوا فيها دانا بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن عاصي رُزق من زوجته، ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس بثلاث أبناء هم «الوليد، ماريتا، دانا»، وقد احترف الوليد وماريتا عالم الفن، وأطلق كلا منهما أعمال غنائية ناجحة.

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من ناحية أخرى، أعلن النجم عاصى الحلاني، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر، بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الحلاني أعلن انضمامه لحملة «خليك بالبيت»، ووجه رسالة خاصة للشعب اللبناني حذرهم فيها من خطورة انتشار فيروس كورونا، وضورة الإلتزام بإرشادات الصحة العالمية وتطبيق الحجر المنزلي، حيث قال: «خلينا كلنا نقعد ببيوتنا ونحافظ على عائلتنا وعلى حالنا وأهلنا وللحفاظ على وطننا لأن هذا الوباء ليس سهلًا لأن كل بلاد العالم أعلنت حالة الطوارئ».

وأضاف: «كل واحد منا يعلن حالة الطوارئ في منزله حتى يحافظ على عائلته حتى نصل لوقت نكون قد تعدينا من هذه المحنة والتي نتمنى أن تكون لوقت قصير ولا تطول خليكم كلكم بالبيت حتى نحمي حالنا من الكورونا».